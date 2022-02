KORREKTUR/Stuttgart 21: Bundesverkehrsministerium sieht Bahn in Verantwortung

(In Meldung vom 11. Februar wurde der Bezug der Aussage zu möglichen Mehrkosten wurde in Überschrift und erstem Absatz berichtigt: Die Verantwortung für die Mehrkosten für Stuttgart 21 trägt aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums die Deutsche Bahn. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass die Deutsche Bahn aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums auch mögliche Mehrkosten alleine tragen soll. Wer die Kosten trägt, bleibt in der Aussage offen. Alter Leadsatz: Mögliche Mehrkosten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 sollen aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums von der Deutschen Bahn bezahlt werden.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Verantwortung für mögliche Mehrkosten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 liegt aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums bei der Deutschen Bahn. "Stuttgart 21 ist ein eigenwirtschaftliches Projekt der DB AG und keines des Bedarfsplans der Schienenwege des Bundes. Die Verantwortung liegt klar bei der Deutschen Bahn", sagte Staatssekretär Michael Theurer den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag).

Zum Plan des Gäubahntunnels zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen sagte Theurer, man brauche dafür so schnell wie möglich die Planfeststellung. Dazu sei er bereits mit der Bahn im Gespräch. "Aber auch Land, Stadt Stuttgart und Region sind in der Verantwortung, hier eine Lösung zu schaffen", sagte der FDP-Politiker laut Vorabmeldung.

Die Bahn möchte im Frühjahr mit einem Prüfbericht Klarheit über Mehrkosten von Stuttgart 21 schaffen. Medienberichten zufolge könnten sich die Kosten nochmals erhöhen und sich dann auf mehr als neun Milliarden Euro belaufen. Über die Jahre hatte es für den Bau des unterirdischen Durchgangsbahnhofs und die Verbindung nach Ulm mehrmals Kostensteigerungen gegeben. Nach bisherigen Plänen kostet der Umbau des Hauptbahnhofs in Stuttgart samt Anschluss im Bereich Fildern (S21) 8,2 Milliarden Euro./ses/DP/zb