KORREKTUR/VIRUS/Coronavirus-Pandemie: Johnson hält Ansprache an Nation

(Berichtigt wurde im vierten Absatz, erster Satz, die Zahl der Toten. Sie liegt bei 335 rpt 335.)

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson will sich noch am Montagabend mit einer Ansprache zum Coronavirus-Ausbruch an die Briten wenden. Johnson werde die Rede um 21.30 Uhr (MEZ) halten, teilte der britische Regierungssitz Downing Street 10 am Abend mit.

Erwartet wird, dass der Premier härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 ankündigt. Bislang hatte sich die Regierung in London mit Zwangsmaßnahmen stark zurückgehalten. Erst nach langem Zögern wurden Ende vergangener Woche Schulen, Pubs und Restaurants geschlossen. Nun dürfte Berichten zufolge die Schließung aller Läden, mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften und Apotheken, anstehen. Gerechnet wird auch damit, dass Johnson Sanktionen ankündigt, um die Einhaltung der Regeln zur sozialen Distanzierung zu erzwingen.

Am Wochenende hatten unzählige Briten das schöne Wetter für Ausflüge in städtischen Parks und Erholungsgebiete genutzt - zu viele, um den notwendigen Abstand einhalten zu können. Das BBC-Fernsehen zeigte noch am Montag Bilder von überfüllten U-Bahnen in London.

Die Zahl der Toten durch die vom Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 in dem Land stieg am Montag unterdessen auf 335. Kritiker der Regierung fordern seit langem schärfere Maßnahmen, um den Ausbruch einzudämmen. Sie fürchten, Großbritannien könnte noch härter getroffen werden als Italien, sollte der chronisch unterfinanzierte Nationale Gesundheitsdienst NHS unter der Last der Epidemie zusammenbrechen./cmy/DP/stw