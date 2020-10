Korrekturtag erfolgt, DAX kann sich etwas stabilisieren

Der Abwärtstrend am Deutschen Aktienmarkt bremste heute ab. Nachdem binnen drei Handelstagen 1.000 Punkte Verlust erzielt wurden, kam es heute zu einer Erholung. Sie fiel in Summe mit 37 Punkten Plus im Vergleich zu den vorangegangenen Verlusten sehr gering aus. Was gab es für Schlagzeilen am Markt neben der EZB-Sitzung?

EZB beruhigt zumindest etwas

Die Eröffnungsphase war zunächst sehr stark und basierte auf positiven Quartalszahlen einiger DAX-Unternehmen. Danach pendelte sich das Marktgeschehen noch einmal um den Schlusskurs vom Mittwoch herum ein und wartete gespannt auf die EZB-Sitzung.

Hier gab es zunächst keine Überraschung und brachte den DAX, der hier anscheinend mehr erwartet hatte, direkt zum Vortagestief. Dieses halt auf einen Punkt genau und führte dann im Verlauf der EZB-Pressekonferenz wieder zu einer Marktumkehr. Zwischenzeitlich standen danach 11.700 Punkten auf der Kurstafel.

Die EZB-Chefin Christine Lagarde sieht ebenfalls für Europa weitere Corona-Beschränkungen und damit eine Bremswirkung auf die Wirtschaft. Daher kündigte sie für spätestens Dezember weitere Hilfen an, wurde jedoch dabei nicht konkret.

Dem DAX half dies sich vom Tagestief zu entfernen und zwischenzeitlich 250 Punkte zuzulegen. Davon wurde ein Teil wieder abverkauft und das oben beschriebene Plus von 27 Punkten zum Handelsende XETRA fixiert.

Die Eckdaten des Handelstages und das heutige Chartbild sahen wie folgend aus:

Eröffnung 11.631,07PKT Tageshoch 11.707,43PKT Tagestief 11.458,56PKT Vortageskurs 11.560,51PKT

Nachbörslich ist der DAX unverändert. Die US-Technologietitel legen unterdessen zu, konnten aber den Gesamtmarkt an der Wall Street bisher nicht in den positiven Bereich schieben.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Eine Menge Quartalszahlen gilt es aktuell zu bewerten. Neben Airbus standen heute Morgen im Händlerinterview die Deutsche Börse und Volkswagen im Fokus. Die Wolfsburger erzielten im dritten Quartal ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von 3,2 Milliarden Euro und legten damit eine Überraschung vor. Denn im Vorjahr standen in diesem Zeitraum nur 1,6 Milliarden Euro Gewinn im Buch. Zwar schrumpfte der Umsatz, doch einen solchen Sprung beim Gewinn war vorab nicht erwartet worden.

Davon profitierten auch wieder die Zulieferer der Autobranche wie Covestro.

Bei den Quartalszahlen der Deutschen Börse gab es keine starken Kursveränderungen. Sie lagen im Rahmen der Erwartungen, hätten aber durchaus besser sein können.

Hierzu sprachen wir am Morgen mit unserem Händler im Detail wie folgt:

Auf der Verliererseite standen MTU Aero Engines. Die Flaute im Luftverkehr und Rückstellungen für den laufenden Stellenabbau belastete die Bilanz. So fiel der Umsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 908 Millionen Euro, und der Gewinn auf nun nur noch 16 Millionen Euro zurück. Eine zuvor veröffentlichte Jahresprognose am ist damit heute nach unten korrigiert worden. Dabei soll der Jahresumsatz zwischen 4,0 und 4,2 Milliarden Euro notieren.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie wirkte sich diese kleine Erholung auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das Momentum ist weiterhin hoch und hat nun auf der Unterseite erst einmal am Tief vom Mittwoch gestoppt. Damit stehen die Chancen wieder besser, eine technische Erholung einzuleiten. Ansätze waren heute vorhanden und auch der Schlusskurs auf dem Juni-Tief gibt hier etwas Hoffnung:

Auch wenn die EZB-Sitzung hier für keine nachhaltige Erholung sorgen konnte, bremste der Handelstag zumindest das Momentum ein. Es wird daher spannend, wie der Wochenausklang vollzogen werden kann

