Kostenlose Corona-Tests an allen größeren Flughäfen geplant

HAMBURG (dpa-AFX) - Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig an allen internationalen Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Virus testen lassen können. Das beschlossen die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes am Freitag in einer Telefonkonferenz, wie ein Sprecher von Hamburgs Senatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte. Die Tests sollen freiwillig sein und am Zielflughafen gemacht werden. Die Kosten teilten sich der Bund und die Länder. Mit dem Angebot werde die Möglichkeit geboten, die sonst vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne zu umgehen. Außerdem erhielten die Behörden so ein klareres Bild, wer mit Covid-19-Symptomen nach Deutschland zurückkehre.

Die Testmöglichkeiten sollen so schnell wie möglich geschaffen werden. "Wir blicken mit einiger Besorgnis auf die Frage der Reiserückkehrer", sagte Behördensprecher Martin Helfrich. In Hamburg enden die Sommerferien am 5. August. Unter den neuen Fällen in der Hansestadt befänden sich bereits einige Urlaubsheimkehrer./bsp/DP/eas