Kostenlose Fernüberwachungslösung jetzt für alle klinischen Forschungsstandorte verfügbar

Mit Veeva SiteVault Free können Standorte mit Studienüberwachern zur Überprüfung von Quelldokumenten zusammenarbeiten

Veeva unterstützt branchenweites Bestreben, die Durchführung von Studien zu beschleunigen und die Testqualität über Standorte, Sponsoren und CROs hinweg zu verbessern

Veeva Systems (NYSE:VEEV) hat heute neue Fernüberwachungsfunktionen in Veeva SiteVault Free für die Überprüfung von Quelldokumenten in klinischen Studien angekündigt. Veeva SiteVault Free bietet Forschungsseiten eine kostenlose eRegulatory-Anwendung zur effizienten Verwaltung der Studiendokumentation. Mit der Fernüberwachung können Studienüberwacher online auf Inhalte zugreifen, diese überprüfen und zusammenarbeiten. Die Standorte können die Überwachung und Kommunikation mit Sponsoren und CROs mithilfe eines kostenlosen Systems zentralisieren, das den Anforderungen von 21 CFR Teil 11 und HIPAA entspricht.

„Die Fernüberwachung unterstützt die unmittelbare Notwendigkeit, dass Standorte und Studienüberwacher weiterhin zusammenarbeiten, während die Besuche vor Ort weitgehend eingestellt wurden“, sagte Bree Burks, RN, MSN, Vizepräsident für Standortstrategie bei Veeva und ehemaliger Direktor für klinische Forschung. „Mit Veeva SiteVault Free können Standorte kostenlos auf Fernüberwachungsfunktionen zugreifen, sodass sie weiterhin Studien durchführen und Patienten behandeln können.“

Mit SiteVault Free können Standorte, Sponsoren und CROs den Workflow und die nachgelagerten Prozesse zur Überprüfung des Quelldokuments aus der Ferne verwalten und verfolgen. Standorte und Studienüberwacher können Fragen in einem einzigen zentralen System problemlos anzeigen, kommentieren und beantworten. Mithilfe von Berichten, Dashboards und automatischen Benachrichtigungen können Stakeholder ihre Aufgaben organisieren, einen vollständigen Überblick über Dokumente erhalten und Aktivitäten für sofortige Maßnahmen priorisieren.

Die Fernüberwachung ist heute in Veeva SiteVault Free verfügbar. Sehen Sie sich eine Demo an und erfahren Sie mehr unter sites.veeva.com/RemoteMonitoring.

Was Standorte über die Fernüberwachung in Veeva SiteVault Free sagen

„Ich bin begeistert von dem, was Veeva schafft, um der Branche zu helfen“, sagte Trisha Locke, Geschäftsführerin bei Keystone Research. „Als hochvolumige Augenklinik brauchten wir eine Lösung, mit der Sponsoren auf unsere Studiendaten zugreifen können. Veeva SiteVault Free bietet uns eine kostenlose, konforme Lösung zur Verwaltung von behördlichen Dokumenten und zum Fernzugriff auf Quellinformationen.“

„COVID-19 hat sich auf unsere Fähigkeit ausgewirkt, Patienten und Überwacher vor Ort zu sehen“, sagte William Chrvala, CCRC, Geschäftsführer von Mid Hudson Medical Research, PLLC. „Mit Veeva SiteVault Free können wir schnell auf sich ändernde Geschäftspraktiken reagieren und uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist, unsere Studienteilnehmer.“

„Die Möglichkeit, Studien aus der Ferne zu überwachen, verbessert die Datenqualität und die Reaktionsfähigkeit in Echtzeit“, sagte Amanda Wright, Vizepräsidentin für Partnerschaftsentwicklung bei Javara. „Lösungen wie Veeva SiteVault Free können Standorten dabei helfen, das Engagement mit Sponsoren und CROs zu verbessern.“

Über Veeva SiteVault

Veeva SiteVault reduziert den Verwaltungsaufwand für die Verwaltung von behördlichen Dokumenten und Prozessen für alle Studien mit Funktionen wie Fernüberwachung, elektronischen Signaturen, Workflows für zertifizierte Kopien und Berichterstellung. SiteVault Free ist in zwei Ausführungen erhältlich und bietet umfassende Schulungen und Support. SiteVault Enterprise bietet angepasste Berichte, maßgeschneiderte Workflows und offene APIs für Integrationen. Weitere Informationen zu Veeva SiteVault oder zur Anmeldung bei SiteVault Free finden Sie unter sites.veeva.com.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 850 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risk Factors“ und „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

