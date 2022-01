KPN plant Anhebung der Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Der niederländische Telekomkonzern KPN (ISIN: NL0000009082) wird für das Jahr 2021 eine Dividende von insgesamt 0,136 Euro ausschütten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Eine Zwischendividende in Höhe von 4,5 Eurocent wurde bereits ausgeschüttet. Die Zahlung der Schlussdividende über 9,1 Eurocent soll am 22. April 2022 erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 19. April 2022. Die Hauptversammlung findet am 13. April 2022 statt.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Dividende von 0,13 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 4,6 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 2,93 Euro bei 4,64 Prozent. Es ist eine jährliche Dividendensteigerung in der Spanne von 3 bis 5 Prozent bis zum Jahr 2023 geplant. KPN plant darüber hinaus eigene Aktien für 300 Mio. Euro im Jahr 2022 zurückzukaufen.

KPN gab heute auch die Geschäftszahlen für das Jahr 2021 bekannt. Der bereinigte Umsatz fiel um 0,3 Prozent auf 5,26 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) stieg um 1,2 Prozent auf 2,35 Mrd. Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,28 Mrd. Euro (Vorjahr: 561 Mio. Euro). Bereinigt um Einmaleffekte legte der Gewinn um 11 Prozent zu.

Für das Fiskaljahr 2022 erwartet KPN einen bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) in Höhe von rund 2,4 Mrd. Euro.

Redaktion MyDividends.de