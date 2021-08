Kramp-Karrenbauer - Afghanische Behörden verzögern Ausreise von Ortskräften

(stellt im dritten Satz klar, dass AKK sich im Deutschlandfunk äußerte, nicht im ZDF)

Berlin (Reuters) - Die afghanische Bürokratie verzögert nach Darstellung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer derzeit die Ausreise ehemaliger Ortskräfte, die wegen ihres Engagements für die Bundeswehr in ihrer Heimat um Leib und Leben fürchten müssen.

"Es gibt im Moment einen Engpass. Das ist die Tatsache, dass die afghanische Seite selbst die Leute nur aus dem Land lässt, wenn sie einen afghanischen Reisepass haben", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Das sei im Moment "der größte Flaschenhals". Das Auswärtige Amt versuche derzeit, die afghanische Regierung von dieser Praxis abzubringen. Da müsse "diplomatisch und politisch gearbeitet werden". Auf die Frage, ob sie eine Rückkehr der Bundeswehr nach Afghanistan ablehne, um die Betroffenen aus dem Land herauszuholen, sagte Kramp-Karrenbauer: "Wir sehen im Moment die andere Möglichkeit." Daran werde "Tag und Nacht" gearbeitet, weil man sich in der Pflicht sehe, "dass die Leute rauskommen".

Mehrere Tausend ehemalige afghanische Mitarbeiter, die für die Bundeswehr oder in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben, und deren Familienmitglieder sind noch vor Ort. Sie sind bedroht durch die radikal-islamischen Taliban, die seit Beginn des internationalen Truppenabzugs rasant immer mehr Gebiete in Afghanistan unter ihre Kontrolle bringen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte im ZDF, es seien bislang Visa für 2500 Personen ausgestellt worden. 1500 von ihnen seien bereits in Deutschland.