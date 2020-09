Kramp-Karrenbauer berät mit Vorsitz-Kandidaten Parteitags-Fahrplan

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Montag mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge zu Beratungen über den Fahrplan bis zum geplanten Wahlparteitag Anfang Dezember zusammengetroffen. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz fuhr am Montag gegen 12.40 Uhr ohne Kommentar in die Tiefgarage der CDU-Zentrale in Berlin. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte bei seinem Eintreffen kurz danach auf die Frage eines Reporters, was er sich für das Treffen vorgenommen habe: "Das gucken wir mal."

Außenexperte Norbert Röttgen kam als erster gegen 12.30 Uhr und äußerte sich knapp 6 Minuten lang vor den Kameras. Er sprach sich für ein respektvolles, transparentes und öffentliches Verfahren vor dem am 4. Dezember geplanten Wahlparteitag in Stuttgart aus. Es solle aber auch transparent, öffentlich und politisch sein, "am besten so, dass alle Mitglieder der CDU an dieser Diskussion auch teilnehmen können. Und die Akzentunterschiede, die es gibt, die auch gut sind für eine Partei, auch mitbekommen." Röttgen betonte: "Wir alle wollen jeweils das Beste für die CDU."/bk/rm/DP/nas