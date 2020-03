Kramp-Karrenbauer - Bundeswehr bereitet sich auf Marathon-Aufgabe vor

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr bereitet sich auf einen Einsatz in der Corona-Krise vor, wenn die zivilen Kräfte am Ende ihrer Kräfte sein sollten.

"Uns allen muss bewusst sein, dass der Kampf gegen das Virus ein Marathon ist", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin. "Wir bereiten uns darauf vor, wenn die Durchhaltefähigkeit der zivilen Kräfte an eine Grenze kommt, die Bundeswehr insbesondere mit ihren Assets zur Verfügung steht", fügte sie mit Blick etwa auf die Suche nach Reservisten im Sanitätsbereich hinzu.

Allerdings helfe die Bundeswehr heute schon an den verschiedensten Stellen im Zuge der Amtshilfe mit, betonte sie. Es gebe derzeit 50 entsprechende Anträge nach Paragraph 35 des Grundgesetzes. Dies reiche von der Beschaffung von Schutzmaterial über die Überwachung von Gebäuden der kritischen Infrastruktur, logistische Aufgaben bis zum Aufbau von Notbetten.

Oberstes Ziel der Streitkräfte sei, die Einsatzfähigkeit im In- und Ausland zu sichern. Derzeit gibt es in der Bundeswehr nach Angaben von Generalinspekteur Bernhard Zorn 52 Infizierte und insgesamt 397 Verdachtsfälle. Kramp-Karrenbauer betonte aber, dass die Einsatzfähigkeit gewährleistet sei. Die Bundeswehr werde auch alle Bündnisverpflichtungen erfüllen. Ausgesetzt sei zur Zeit nur die Ausbildung von Soldaten im Irak, sagte Zorn. Kranmp-Karrenbauer sagte, sie werde noch in dieser Woche mit den EU-Verteidigungsministern darüber sprechen, vor welchen Anforderungen die Streitkräfte derzeit stünden.