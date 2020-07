Kramp-Karrenbauer hält sich Pläne für das Jahr 2021 offen

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Zum Jahrestag ihrer Ernennung zur Verteidigungsministerin hält sich Annegret Kramp-Karrenbauer politische Optionen für die Zeit nach der Bundestagswahl offen. "Mein konkretes Ziel ist es, die Arbeit konzentriert fortzusetzen", sagte die scheidende CDU-Chefin am Freitag in Bratislava auf die Frage, ob sie Verteidigungsministerin bleiben wolle. Und weiter: "Meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die CDU eine erfolgreiche Bundestagswahl absolviert und in der nächsten Regierung sein wird als führende Kraft. In Koalitionsverhandlungen das Bestmögliche für die Bundeswehr rauszuverhandeln und zu sichern - und dann alles weitere zu sehen."/cn/DP/eas