Kramp-Karrenbauer: Rasche Entscheidung über Karneval in Corona-Zeit

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine rasche Entscheidung über Karnevalsfeiern in Corona-Zeiten gefordert. Es sei "sehr notwendig, dass die Verantwortlichen in den Ländern und auch im Bund mit den (Karnevals-)Verbänden reden. Denn für alle Beteiligten muss aus meiner Sicht sehr schnell Klarheit geschaffen werden", sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch im Fernsehsender "Welt". Sie fügte hinzu: "Im Karneval steckt unglaublich viel Herzblut, Engagement" - und auch viel finanzielles Engagement.

Zuvor hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) skeptisch geäußert, ob wegen der Corona-Pandemie im kommenden Winter Karneval stattfinden könne. Auch der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, sieht das kritisch. "Der Straßenkarneval, der Kneipenkarneval, das sind so Elemente, die wir uns nicht vorstellen können", sagte er auf WDR 2.

Kramp-Karrenbauer sprach sich angesichts der Länderzuständigkeit für Bildungs- und Schulfragen für eine noch stärkere Abstimmung zwischen Bund und Ländern aus. Sie begrüße, dass es eine verstärkte Abstimmung gebe innerhalb der Kulturministerkonferenz und auch mit dem Bundesbildungsministerium. Der Bildungsföderalismus habe sich in vielen Teilen bewährt. "Aber jetzt in der Krise geht es eben vor allen Dingen darum, so eng wie möglich sich abzustimmen und zusammen zu arbeiten." Hier habe man in den vergangenen Monaten vieles gelernt. "Und ich bin fest überzeugt, dass man für die nächsten Monate manches auch noch besser und besser abgestimmt machen kann."

Kramp-Karrenbauer forderte angesichts der steigenden Zahl von Infizierten in Deutschland und Europa, alles daran zu setzen, "dass wir Menschenleben schützen und retten". Priorität müsse sein, dass Kitas und Schulen besucht werden könnten. "Wir können es uns nicht noch Mal erlauben, dass Kinder ein halbes Jahr ohne Unterricht sind oder nicht wirklich gut unterrichtet werden." Zudem müsse die Wirtschaft einigermaßen gut durch die nächsten Monate kommen, denn es gehe um Arbeitsplätze. Dazu solle jeder beitragen, indem er sich diszipliniert verhalte und etwa eine Maske auf der Straße oder am Arbeitsplatz trage./bk/DP/stw