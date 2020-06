Kramp-Karrenbauer - USA haben angebliche Truppenabzugspläne nicht bestätigt

Berlin (Reuters) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigt sich zurückhaltend zu Gedankenspielen der US-Regierung, Tausende Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

Es gebe dazu keine offizielle Bestätigung der amerikanischen Stellen, sagte sie am Montag in Berlin. Die Bundesregierung habe von derartigen Überlegungen nur aus der Presse erfahren. Kramp-Karrenbauer betonte, die in Deutschland stationierten US-Truppen dienten auch der Sicherheit der Vereinigten Staaten im Rahmen des Nato-Bündnisses und spielten dabei eine wichtige Rolle. Mehr sei zu dem Thema derzeit nicht zu sagen, ergänzte die CDU-Vorsitzende nach einer Schalte des Präsidiums ihrer Partei.

Nach Informationen aus der US-Regierung hat Präsident Donald Trump angeordnet, dass 9500 der in Deutschland stationierten rund 34.500 US-Soldaten bis September abgezogen werden. Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten von Verbündeten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück, hatte ein Regierungsmitarbeiter gesagt. Führende Politiker der Koalitionsfraktionen reagierten darauf mit deutlicher Kritik und warfen der Regierung in Washington schlechte Informationspolitik vor.