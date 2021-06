Kramp-Karrenbauer zu Besuch in Washington - P-8A Poseidon-Order bei Boeing

WASHINGTON (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat bei einem Besuch in Washington ihren US-Kollegen Lloyd Austin getroffen. Die beiden sprachen dabei auch über den deutschen Kauf von fünf Seefernaufklärungsflugzeugen des US-Herstellers Boeing , wie das Verteidigungsministerium in Berlin am Mittwoch mitteilte. Das Geschäft hat demnach ein Volumen von rund 1,1 Milliarden Euro. Die Flugzeuge des Typs P-8A Poseidon dienen unter anderem der luftgestützten Jagd auf U-Boote.

Nach Wirtschaftsminister Peter Altmaier (ebenfalls CDU) ist Kramp-Karrenbauer die zweite Bundesministerin, die zu Gesprächen mit der neuen US-Regierung nach Washington gereist ist. Diese Woche wurde zudem noch SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz in der US-Hauptstadt erwartet. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Mitte Juli im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen./jbz/DP/jha