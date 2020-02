Krankenhausfusion: Asklepios greift nach Rhön-Klinikum

KÖNIGSTEIN-FALKENSTEIN/BAD NEUSTADT (dpa-AFX) - Konsolidierung im Krankenhausmarkt: Die unter regulatorischem Druck stehenden Klinikkonzerne Asklepios und Rhön wollen sich zusammentun. In einem ersten Schritt wollen der Rhön-Großaktionär Asklepios, der Rhön-Gründer Eugen Münch sowie seine Ehefrau ihre Anteile in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln, wie Asklepios am Freitag mitteilte. Dieses Joint Venture soll dann mindestens rund 49 Prozent der Rhön-Aktien halten. Zudem will Asklepios anschließend den anderen Rhön-Klinikum -Anteilseignern eine Offerte in Höhe von 18 Euro je Anteilsschein unterbreiten. Das sind 25 Prozent mehr als die Aktien vor der Bekanntgabe der Pläne kosteten. Eine Mindestannahmeschwelle ist nicht geplant.

Der Abschluss der Transaktion wird den Angaben zufolge, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung, für das zweite Quartal erwartet. Rhön-Klinikum soll als eigenständiges Unternehmen fortbestehen, hieß es weiter. Der Konzern hatte seine Aktionäre erst jüngst auf einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr eingestellt. Das Unternehmen steht unter verstärktem regulatorischem Druck. So dürfte die vom Bundestag beschlossene Personaluntergrenze in der Pflege das Ergebnis 2020 belasten, hieß es. Hinzu kämen Anlaufkosten für den Einstieg in die Telemedizin./mis/jha/