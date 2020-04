Krankenhausgesellschaft: Kurzarbeit kein flächendeckendes Thema

BERLIN (dpa-AFX) - Kurzarbeit ist in den Kliniken in Deutschland nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) momentan insgesamt kein größeres Thema. Man habe keine Zahlen dazu, sagte ein Sprecher der Krankenhausgesellschaft am Mittwoch auf Nachfrage. "Kurzarbeit in Kliniken ist aber kein flächendeckendes Phänomen." Man habe von einzelnen Fällen in Kliniken gehört, die eventuell Kurzarbeit planten, sagte der Sprecher weiter.

Der NDR hatte zuvor über Kliniken berichtet, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Krise Behandlungen und Operationen verschoben wurden, um Kapazitäten für mögliche Covid-19-Fälle vorzuhalten. Laut Krankenhausgesellschaft besteht "im Kernbereich der medizinischen Versorgung" dennoch für Kliniken keine Veranlassung für Kurzarbeit. Es gebe einen Schutzschirm für die Kliniken, der finanziellen Ausgleich schaffe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies am Mittwoch in Berlin auf das wegen der Corona-Pandemie beschlossene Krankenhausentlastungsgesetz. Demnach bekommen Kliniken für freigehaltene Betten eine Pauschale von 560 Euro pro Tag. Spahn zufolge geht es in den Krankenhäusern nun darum, "schrittweise in eine neue Normalität" zu kommen, in der auch planbare Operationen wieder stattfinden. Die medizinischen Fachgesellschaften erarbeiten demnach gerade Konzepte dafür. Das beantworte dann auch die Frage von Kurzarbeit, sagte Spahn. "Wir wollen ja nicht auf Dauer 40 Prozent der Intensivbeatmungsbetten in Deutschland freihalten. Das ist auch nicht notwendig."/jr/DP/eas