Krankenkassen fordern mehr Geld vom Bund

Berlin (Reuters) - Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) fordert von der Bundesregierung mehr Geld, um trotz Viruskrise höhere Beiträge im kommenden Jahr zu vermeiden.

Bei einer Telefonkonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe Einigkeit geherrscht, dass die Frage der Stabilität der GKV-Finanzen eine herausragende Rolle spiele, erklärte die Vorstandschefin des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, am Dienstag. Deshalb werde spätestens im Herbst mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) über einen höheren Bundesanteil an der GKV-Finanzierung zu sprechen sein. Derzeit beträgt der Bundeszuschuss jährlich rund 14,4 Milliarden Euro. Die Krankenkassen hatten am Montagnachmittag mit Spahn die Finanzentwicklung der GKV besprochen.

In einem Reuters vorliegenden Positionspapier warnen die Krankenkassen, es müssten "zeitnah Maßnahmen ergriffen werden (...) zur Vermeidung massiv steigender Zusatzbeiträge in den Jahren 2020 und 2021". Sie verweisen auf derzeit noch nicht bezifferbare Mehrausgaben und Mindereinnahmen durch die Coronavirus-Krise. Die Zahlungsfähigkeit des Gesundheitsfonds, der Beitragseinnahmen an die Krankenkassen weiterleitet, werde nur durch ein Bundesdarlehen gesichert werden können. Sowohl die Liquiditätshilfe als auch die Auffüllung der Mindestreserve in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro im kommenden Jahr müssten aus Bundesmitteln als Zuschuss finanziert werden. Andernfalls drohten "sprunghafte Belastungen von Arbeitgebern und Mitgliedern durch massive Zusatzbeiträge zum Jahreswechsel".