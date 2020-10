Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum legt im September weiter kräftig zu

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Trotz der Corona-Pandemie fließen Kredite im Euro-Raum weiter üppig.

Im September vergaben die Banken im Währungsgebiet 7,1 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Im August lag der Zuwachs ebenfalls bei 7,1 Prozent. An die Haushalte vergaben die Institute im September 3,1 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor. Im Zuge der Krise haben sich viele Unternehmen vorsorglich mit Krediten eingedeckt. Um die Wirtschaft zu stützen, hat die EZB zudem Hilfsprogramme aufgelegt um den Kreditfluss zu stützen.

Die Geldmenge M3 erhöhte sich im September um 10,4 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 9,6 Prozent erwartet, nach einem Zuwachs um 9,5 Prozent im August. M3 umfasst unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Wenn die Messgröße stark ansteigt, kann dies Volkswirten zufolge auf mittlere bis lange Sicht auf eine höhere Inflation hinweisen. Die EZB verfolgt daher die Entwicklung von M3 sehr genau.