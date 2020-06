Kreis: Corona-Ausbruch mit 400 Neuinfizierten in Fleischfabrik

RHEDA-WIEDENBRÜCK (dpa-AFX) - Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh in Ostwestfalen am Mittwoch. Zuvor hatten die Zeitungen "Westfalen-Blatt" und "Neue Westfälische" berichtet./fld/DP/eas