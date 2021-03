Kreise - Bundesregierung plant 142 Milliarden Euro neue Schulden

Berlin (Reuters) - Als Folge der Corona-Pandemie plant die Bundesregierung für dieses und das kommende Jahr eine zusätzliche Neuverschuldung von fast 142 Milliarden Euro.

Allein für 2021 sehe der Entwurf des Nachtragsetats zusätzliche Kredite von 60,4 Milliarden Euro vor, hieß es am Montag aus dem Finanzministerium. In den Eckwerten für den Bundesetat 2022 seien weitere 81,5 Milliarden Euro als Nettokreditaufnahme eingeplant. Zusammengenommen für die Jahre 2020 bis 2022 würde der Schuldenberg des Bundes demnach durch die Corona-Pandemie um rund 450 Milliarden Euro wachsen. Für den Etat 2022 soll ein drittes Jahr in Folge die Schuldenbremse vom Bundestag ausgesetzt werden. Ab 2023 sehe die Finanzplanung wieder die Einhaltung der Schuldenbremse vor.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Entwurf des Nachtragsetats für 2021, die Eckwerte für 2022 sowie die Finanzplanung bis 2025 am Mittwoch dem Kabinett vorlegen. "Wir sind trotz der Krise finanziell gut aufgestellt", hieß es aus dem Finanzministerium. Bisher war für 2021 eine Erhöhung der Neuverschuldung um 180 Milliarden Euro vorgesehen. Die Anhebung durch den Nachtragsetat auf insgesamt etwa 240 Milliarden Euro sei allein pandemiebedingt. So gebe es einerseits Mehrausgaben von etwa 25,5 Milliarden Euro für Corona-Unternehmenshilfen und von 8,7 Milliarden Euro für Maßnahmen des Gesundheitsministeriums zur Pandemie-Bekämpfung. Andererseits würden die Steuereinnahmen nochmals geringer veranschlagt.

Der Haushaltsentwurf für 2022 soll bis Ende Juni ausgearbeitet und dem Kabinett vorgelegt werden. Verabschiedet wird er aber erst vom neugewählten Bundestag, der am 26. September zur Wahl ansteht.