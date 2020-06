Kreise: Bundestags-Sondersitzung zur Mehrwertsteuer am 29. Juni

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will in einer Sondersitzung am 29. Juni über die geplante Absenkung der Mehrwehrsteuer entscheiden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen in Berlin. In einer Sondersitzung des Bundesrates soll im Anschluss endgültig grünes Licht gegeben werden, so dass die Steuer wie von der Koalition geplant zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden kann. Sondersitzungen von Parlament und Länderkammer in der sitzungsfreien Woche vom 22. bis 26. Juni sind damit vom Tisch.

Die Bundesregierung will die Absenkung der Mehrwertsteuer an diesem Freitag in einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung auf den Weg bringen. In dem der dpa vorliegenden Gesetzentwurf des Finanzministeriums ist auch die geplante Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7 auf 5 Prozent im gleichen Zeitraum enthalten. In dem Gesetzentwurf sind zudem viele weitere Vereinbarungen aus dem Konjunkturpaket enthalten, darunter der Kinderbonus von 300 Euro sowie verschiedene steuerliche Entlastungen zugunsten von Unternehmen. Die zu erwartenden Steuermindereinnahmen werden mit knapp 28,2 Milliarden Euro beziffert. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die sechsmonatige Absenkung der Mehrwertsteuer./bk/rm/DP/eas