Kreise: CDU-Bundesvorstand will am Montagabend tagen

BERLIN (dpa-AFX) - In den ungelösten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union kommt Bewegung. An diesem Montagabend will der CDU-Bundesvorstand in einer digitalen Sondersitzung über den Stand und das weitere Vorgehen beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Parteikreisen. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder liefern sich seit gut einer Woche eine erbitterte Auseinandersetzung um die Frage, wer von ihnen die Union als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September führen soll./bk/DP/jha