Kreise: Deutsche Bank will IT-Tochter Postbank Systems verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank will sich Insidern zufolge von ihrer IT-Tochter Postbank Systems trennen. Es gebe bereits fortgeschrittene Gespräche mit dem indischen Softwareanbieter Tata Consultancy Services, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Dieser habe Interesse an einer Übernahme des Unternehmens mit 1400 Mitarbeitern, die größtenteils in Bonn sitzen. Der Deal solle noch in diesem Jahr zustandekommen, hieß es. Die Gespräche könnten aber auch noch scheitern. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte den Bericht nicht kommentieren. Tata Consultancy lehnte eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab.

Mit dem Verkauf käme Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing seinem Ziel näher, insgesamt rund 18 000 Jobs im Konzern abzubauen. Postbank Systems erbringt bisher IT-Dienstleistungen für die Deutsche-Bank-Tochter Postbank. Derzeit führt der Konzern allerdings die Computersysteme von Mutter und Tochter zusammen. Dadurch dürfte Postbank Systems in Zukunft deutlich weniger zu tun haben.

Tata Consultancy beschäftigt weltweit mehr als 450 000 Menschen. Im Jahr 2008 hatte das Unternehmen der US-Bank Citigroup deren Backoffice-Bereich abgekauft und dafür 505 Millionen US-Dollar bezahlt./stw/knd/mis