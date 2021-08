Kreise: Flut-Sondersitzung des Bundestags wahrscheinlich am 25. August

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag wird voraussichtlich am 25. August zu einer Sondersitzung zusammentreten, um die Hilfen für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten auf den Weg zu bringen. Darauf haben sich Union und SPD geeinigt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Die Grundlage dafür soll bei den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Dienstagnachmittag gelegt werden. Der geplante Wiederaufbaufonds könnte ein Volumen von etwa 30 Milliarden Euro haben. Bund und Länder wollen die Kosten je zur Hälfte übernehmen. Auch der Bundesrat müsste das entsprechende Gesetz absegnen./sk/DP/zb