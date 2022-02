Kreise: Frankreich nicht gegen Ausschluss Russlands aus Bankensystem Swift

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich ist Élyséekreisen zufolge nicht gegen einen Ausschluss Russlands aus dem Banken-Informationssystem Swift. Man sei bereit, in diese Richtung zu gehen, hieß es am Samstag aus den Kreisen. Es gebe derzeit keine Blockade, sondern eine Debatte. Frankreich befürworte einen Ausschluss, sagte auch Wirtschaftsminister Bruno le Maire am Freitag in einer Pressekonferenz nach einem Treffen der EU-Finanzminister in Paris. Er räumte aber ein: Swift sei eine finanzielle Atomwaffe. Da denke man nach, bevor man sie einsetze./sg/DP/stk