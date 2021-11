Kreise: KKR erwägt höheres Gebot für Tim wegen Vivendi-Widerstand

NEW YORK (dpa-AFX) - KKR könnte Kreisen zufolge dem Widerstand des Tim- Großaktionärs Vivendi gegen sein Übernahmeangebot mit einem höheren Preis begegnen. Der US-Finanzinvestor befinde sich in frühen Diskussionen mit seinen Beratern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei gehe es darum, wie deutlich das Gebot erhöht werden müsste, um die Zurückhaltung von Investoren zu überwinden.

Der französische Medienkonzern Vivendi hatte zuvor das Angebot von 50,5 Eurocent je Tim-Aktie (früher: Telecom Italia) als zu niedrig abgelehnt. Den Kreisen zufolge wird eine Erhöhung des Gebots auf etwa 70 bis 80 Cent diskutiert. Einige hielten sogar 90 Cent je Anteilschein für notwendig. Vivendi hält fast ein Viertel der TIM-Anteile./he/edh