Kreise: Nokia prüft strategische Optionen

ESPOO (dpa-AFX) - Der finnische Netzausrüster Nokia prüft Kreisen zufolge angesichts eines rasanten Kursverfalls strategische Optionen. Der Verkauf von Teilen des Unternehmens stünde ebenso zur Wahl wie Fusionen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Aktie legte nach der Nachricht deutlich zu. Nokia hatte im Oktober seinen Ausblick zusammengestrichen und die Dividende ausgesetzt, in der Annahme dass eine Trendwende beim Gewinn erst 2021 kommt. Die Aktie hatte bis vor der Bloomberg-Meldung in den vergangenen zwölf Monaten rund ein Drittel ihres Wertes verloren./fba/jha/