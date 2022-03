Kreise: Stuttgart 21 verteuert sich um 950 Millionen Euro plus Puffer

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Das Großbauprojekt Stuttgart 21 wird sich wie erwartet voraussichtlich um weitere 950 Millionen Euro verteuern - und wird nach aktuellen Annahmen insgesamt rund 9,15 Milliarden Euro kosten. Darüber habe die Bahn am Freitag auf einer Sondersitzung den Aufsichtsrat informiert, hieß es am Abend aus Kreisen des Gremiums. Hinzu komme zusätzlich ein Vorsorgepuffer von 640 Millionen Euro, der im Bedarfsfall aktiviert werden könne. Bislang gingen die Verantwortlichen bei der Planung von Gesamtkosten in Höhe von 8,2 Milliarden Euro aus.

Der Bau des unterirdischen Durchgangsbahnhofs in Stuttgart und die Verbindung nach Ulm waren über die Jahre immer teurer geworden. Für die Fertigstellung wird das Jahr 2025 angepeilt./maa/DP/stw