Kreise: Telecom Italia verhandelt über Teilverkauf von Inwit

NEW YORK (dpa-AFX) - Telecom Italia will Insidern zufolge einen Teil ihrer Mobilfunkturm-Sparte verkaufen. Der italienische Telefonkonzern befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der 16-prozentige Anteil an Inwit habe derzeit einen Marktwert von etwa 1,5 Milliarden Euro, hieß es weiter.

Verhandelt werde mit einer Gruppe, die von den Investmentfirmen Ardian SAS und Canson Capital Partners geführt werde. Eine offizielle Mitteilung über die Verhandlungen durch Telecom Italia sei noch in dieser Woche möglich. Die Gespräche dauerten noch an und könnten immer noch scheitern, hieß es einschränkend. Von allen Beteiligten gab es keinen Kommentar zu der Angelegenheit./he/stw