Kreise: Trump-Regierung erwägt Infrastruktur-Programm über eine Billion Dollar

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will zur Bekämpfung der Corona-Krise Kreisen zufolge eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen. Dabei soll einem vorläufigen Entwurf des Verkehrsministeriums zufolge das meiste Geld in klassische Infrastrukturprojekte wie Straßen oder Brücken fließen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Zudem sei auch noch Geld für Investitionen für Telekommunikation wie die 5G-Versorgung oder Internet auf dem Land vorgesehen.

Die US-Wirtschaft leidet stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Die Regierung hatte bereits im Juni ein Konjunkturpaket über etwas mehr als zwei Billionen unter anderem mit Hilfen für Familien und Unternehmen geschnürt. Gegenwärtig diskutieren alle politischen Parteien in Washington Maßnahmen, um der US-Wirtschaft neuen Schwung zu geben./stk/zb