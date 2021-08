Kreise: US-Konzern Adtran greift nach Telekomausrüster Adva

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsche Telekomausrüster Adva Optical Networking steht offenbar kurz vor der Übernahme durch den US-Konzern Adtran . Eine Vereinbarung könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Adva-Aktien legten zuletzt mehr als 10 Prozent zu. Das Unternehmen wird damit an der Börse mit etwas mehr als 700 Millionen Euro bewertet; Adtran kommt auf umgerechnet rund eine Milliarde Euro. Der US-Konzern ist ein Hersteller von Softwarekomponenten für kabelgebundene Sprach- und Datennetze sowie entsprechende Installations-, Wartungs- und Beratungsleistungen. Der Firmensitz ist in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama./mne/zb