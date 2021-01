Kreml-Kritiker Nawalny vor der Rückkehr nach Russland

Moskau/Berlin (Reuters) - Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny will am Sonntag von Deutschland in seine Heimat zurückkehren.

Er habe sich wahrscheinlich fast vollständig von seiner Vergiftung erholt, teilte Nawalny am Mittwoch per Instagram mit. Es sei nun an der Zeit, nach Russland zurückzukehren, obwohl ihm dort Gerichtsverfahren drohten. Die Bundesregierung nahm die Ankündigung zur Kenntnis. "Wir freuen uns, dass Herr Nawalny sich offenbar gut von dem in Russland auf ihn verübten Giftanschlag erholt hat", sagte eine Regierungssprecherin.

Nawalny ist einer der führenden Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er war im August auf einem Inlandsflug in Russland kollabiert und dann zur weiteren Behandlung nach Deutschland ausgeflogen worden. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch, bei dem Nawalny mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei. Die russische Regierung weist jede Verwicklung in den Vorfall von sich.

Vor Nawalnys Ankündigung war bekanntgeworden, dass er in Abwesenheit offenbar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollte. Nawalny habe sowohl gegen Auflagen einer Bewährungsstrafe verstoßen als auch weitere Vergehen begangen, ging aus Gerichtsunterlagen hervor. Das Team um Nawalny war am Dienstag davon ausgegangen, dass er mit der drohenden Gefängnisstrafe von einer Rückkehr abgeschreckt werden solle. "Putin ist so wütend, dass ich die Vergiftung überlebt habe, dass er von der Vollzugsbehörde verlangt, die Bewährungsstrafe in eine Gefängnisstrafe umzuwandeln", hatte Nawalny getwittert.