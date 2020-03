Kreml - Putin und Erdogan begrüßen Deeskalation in Idlib

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan haben sich in einem Telefonat nach Angaben des Kreml zufrieden über eine deutliche Deeskalation in der umkämpften syrischen Provinz Idlib gezeigt.

Vergangene Woche hatten sich die Türkei und Russland darauf verständigt, dass die Eskalation der Gewalt in der Provinz, in der die Aufständischen ihre letzte Hochburg haben, eingedämmt werden soll. Diese Woche war eine russische Delegation in der türkischen Hauptstadt angekommen, um Einzelheiten zu beraten. Dazu gehören ein Sicherheitskorridor und gemeinsame Patrouillen auf der wichtigen Autobahn M4. Russland und die Türkei unterstützen im syrischen Bürgerkrieg gegnerische Seiten.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, beide Länder seien sich weitgehend einig über Details einer Waffenruhe in Idlib. Man habe sich bei Beratungen in Ankara verständigt. Die Gespräche seien noch im Gange. Alle türkischen Soldaten in Idlib blieben vor Ort. Die Türkei werde ihre militärische Offensive in Idlib fortsetzen, sollte die Waffenruhe gebrochen werden. Sie unterstützt Rebellen, die gegen die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kämpfen. Diese wiederum rücken seit Wochen mit Hilfe der russischen Luftwaffe auf die letzte Rebellen-Hochburg vor. Hunderttausende Syrer sind auf der Flucht und wollen über die Grenze in die Türkei, die dies aber verwehrt.