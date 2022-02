Kreml: Russland hat bisher keine Antwort an die USA geschickt

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat nach eigenen Angaben bisher keine Antwort auf Washingtons Vorschläge zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt geschickt und damit entsprechenden Berichten widersprochen. Russland habe bisher keine offizielle Reaktion zur US-Antwort auf die Moskauer Forderungen nach Sicherheitsgarantien in Europa abgegeben. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. "Da ist etwas durcheinandergeraten." Eine Antwort an die US-Seite werde erst noch vorbereitet, betonte er.

Zuvor hatte das US-Außenministerium den Eingang des russischen Schreibens am Montagabend (Ortszeit) auf Anfrage bestätigt, machte aber keine Angaben zum Inhalt. "Es wäre unproduktiv, in der Öffentlichkeit zu verhandeln, also überlassen wir es Russland, ob es seine Antwort diskutieren möchte", erklärte eine Sprecherin. Russland hatte bisher stets betont, die US-Antworten erst zu prüfen und dann zu reagieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte am Freitag einen Brief an seine Kollegen der Außenministerrunde der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) angekündigt - nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Frage. Erklären sollten die OSZE-Außenminister, darunter der USA, wie das Prinzip der "unteilbaren Sicherheit" in Europa gewährleistet werden solle. Gemeint ist damit, dass sich die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Interessen eines anderen Staates gewährleistet werden dürfe.

Russland sieht sich durch die Nato in seiner Sicherheit bedroht und fordert deshalb ein Ende der Osterweiterung und einen Verzicht auf Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis. Dazu hat die Atommacht einen Forderungskatalog an die Nato und die USA gerichtet. Die Nato und die USA lehnen die Kernanliegen Russlands ab, haben aber in schriftlichen Antworten einen Dialog angeboten. Darauf wiederum stehe die russische Antwort aus, wie der Kreml klarstellte./mau/DP/stk