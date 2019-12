'Kress': Ströer-Chef Udo Müller ist Medienmanager des Jahres

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienbranchendienst "kress" hat den Chef des Digitalunternehmens Ströer, Udo Müller, zum Medienmanager des Jahres 2019 gewählt. Der Geschäftsführer habe in Journalismus investiert und die Chancen der Digitalisierung erfolgreich genutzt, begründete die Jury ihr Urteil laut einer Mitteilung vom Dienstag.

Ströer sei dadurch von einem reinen Vermarkter von Werbeflächen zu einem wichtigen Unternehmen der digitalen Verlegerbranche geworden. Dazu gehört etwa der redaktionelle Ausbau des Portals "t-online.de".

Insgesamt hatte die Redaktion 30 Persönlichkeiten für die "kress awards 2019" nominiert. Als Chefredakteur des Jahres wurde Steffen Klusmann vom "Spiegel" ausgewählt, wie "kress" am Montag mitgeteilt hatte. Die Auszeichnungen sollen am 27. April auf dem European Publishing Congress im Schloss Schönbrunn in Wien übergeben werden./swe/DP/fba