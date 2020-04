Kretschmann: Gottesdienste ab Anfang Mai in Baden-Württemberg

STUTTGART (dpa-AFX) - Kirchen sollen in Baden-Württemberg nach Angaben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits Anfang Mai unter Auflagen Gottesdienste feiern können. "Wir können sicher zusagen, dass wir in 14 Tagen eine Öffnung machen werden", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Die Landesregierung spreche derzeit mit den Kirchen über die Einschränkungen.

Gottesdienste seien "ein besonders problematischer Bereich", sagte der Regierungschef. Sehr viele ältere Menschen gingen in die Kirchen, es werde viel gesungen, und die Gläubigen seien lange zusammen. "Das Singen hat eine sehr starke Exposition von Tröpfchen zur Folge."

Die Kirchen in Baden-Württemberg hatten einen Wiedereinstieg in öffentliche Gottesdienste in der Corona-Krise gefordert. Seit Wochen behelfen sie sich mit Gottesdiensten in Fernsehen oder Internet./mov/DP/stw