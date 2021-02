Kretschmer zu Corona: 'Wir bewegen uns auf dünnem Eis'

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts großer Erwartungen auf baldige Lockerungen der Corona- Regeln Zurückhaltung angemahnt. "Es ist ein dünnes Eis, auf dem uns bewegen. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht einbrechen", sagte er am Montag bei einem Online-Forum mit Experten und Bürgern. Man habe in Sachsen erlebt was passiert, wenn das Virus sich zu stark in der Bevölkerung ausbreitet. Im Dezember habe die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei 460 gelegen. Hinter dieser Zahl stehe unendliches Leid./jos/DP/nas