Krieg, Pandemie, Geldpolitik. Wie geht es weiter an den Märkten?

Marktexperte Robert Halver, Baader Bank, erklärt im Interview, was die Börsen im Moment so hoffnungsvoll stimmt. Neben dem Krieg sind auch Inflation und Geldpolitik Themen, auf die der Markt gerade blickt. Was die jüngste Leitzinsanhebung der Fed bedeutet, was die Corona.-Lage in China für Auswirkungen auf die Lieferketten haben könnte und wie sich Anleger in dieser Lage orientieren können, das erklärt der Marktkenner im vollständigen Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe,

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008