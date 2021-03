Krise kappt Kapitalpuffer - Jede fünfte Firma in Existenzangst

Berlin (Reuters) - Die anhaltende Corona-Pandemie nagt an den Finanzpolstern der deutschen Unternehmen und sorgt für Existenzängste.

Etwa 18,7 Prozent und damit fast jede fünfte Firma sieht sich einer Umfrage zufolge durch die Virus-Krise vom Aus bedroht, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. "Besonders gefährdet unter den großen Wirtschaftszweigen fühlte sich im Februar der Einzelhandel mit 34,5 Prozent der Firmen, vor den Dienstleistern mit 26,3 Prozent", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Insbesondere Unternehmen mit Liquiditätsproblemen fürchten um ihre Zukunft." Der Chef des Hotelverbands IHA, Otto Lindner, betonte: "Die Hotellerie kämpft ums nackte Überleben".

Laut Hotel- und Gaststättenverband Dehoga denkt jeder vierte Betrieb konkret über eine Geschäftsaufgabe nach. "Die Kassen sind leer, die Rücklagen aufgebraucht", sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Die Corona-Hilfen der Regierung müssten schneller fließen, viele Firmen warteten immer noch auf beantragte Gelder. Die Betriebe sind wegen des Lockdowns seit November weitgehend geschlossen. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende bewirten und Restaurants sowie Kneipen nur Außer-Haus-Service anbieten.

Die stärksten Existenzängste verspürt laut Ifo-Umfrage die Reisebranche: Hier sind es 83,7 Prozent der Firmen. Im Großhandel (12,8 Prozent), in der Industrie (7,5 Prozent) und in der Baubranche (3,6 Prozent) ist der Anteil geringer. Vergleichsweise entspannt sind der Maschinenbau mit 5,6 Prozent, die Elektrobranche (4,4), die Chemieindustrie (3,9), die Autoindustrie (2,3) sowie Rechts- und Steuerberater (1,2) und die Pharmabranche (0,9).

"DAS IST GESCHICHTE – DIE RESERVEN SIND AUFGEBRAUCHT"

Das RWI-Institut rechnet mit spürbar mehr Firmenpleiten. "Bei vielen Unternehmen scheinen die Liquiditätspuffer aufgebraucht zu sein", sagte Konjunkturchef Torsten Schmidt von den Essener Regierungsberatern. Sollte eine neue Infektionswelle Lockerungen verzögern, "könnte eine größere Zahl an Unternehmen gezwungen sein, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einzustellen."

Auch das DIW-Institut rechnet mit mehr Pleiten, nachdem sich 2020 der Rückgang wegen der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht sowie der Hilfen für Betriebe fortgesetzt hatte. "Die Insolvenzen könnten dann erheblich steigen", erklärten die Berliner Ökonomen. Sie erwarten, dass bis zu 4500 Firmenpleiten "nachgeholt" würden.

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform macht auch im Kfz-Gewerbe und dem Nahrungsmittelhandwerk steigende Belastungen durch die Corona-Krise aus. "In diesen Bereichen kam es zu einer regelrechten Erosion der Eigenkapitalquoten", erklärte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. Der Anteil der eigenkapitalschwachen Betriebe erhöhte sich in beiden Bereichen auf gut ein Drittel. Das Kfz-Gewerbe und das Nahrungsmittelhandwerk gehörten demnach in der Vergangenheit zu den finanziell robustesten Gruppen im Handwerk. "Das ist nun Geschichte – die Reserven sind vielfach aufgebraucht."