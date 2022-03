Krisendiplomatie zum Krieg Russlands gegen die Ukraine auf Hochtouren

BERLIN/NEW YORK/GENF/LODZ (dpa-AFX) - Die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine laufen an diesem Dienstag auf Hochtouren weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt in Berlin den Premier von Luxemburg, Xavier Bettel, (12.00 Uhr) und anschließend die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (14.00 Uhr). Bei den Treffen dürften die Lage in der Ukraine, auf den Finanzmärkten und Möglichkeiten für eine weitere internationale Isolierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Mittelpunkt stehen.

Im polnischen Lodz wollten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens im Format des sogenannten "Weimarer Dreiecks" zusammenkommen. An dem Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und Polens Chefdiplomaten Zbigniew Rau sollte per Videoschalte auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilnehmen.

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plante bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington unter anderem Gespräche mit US-Finanzministerin Janet Yellen und dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan. Im Mittelpunkt stehe die Gesamtlage nach dem Angriff Russlands und die damit einhergehenden Fragen von Sicherheitspolitik, Energiesicherheit und Sanktionen", teilte Habecks Ministerium mit.

In der Europäischen Union und bei den Vereinte Nationen (UN) sollten in Brüssel, New York und Genf die Beratungen fortgesetzt werden. In Brüssel wollte das Europäische Parlament zu einer außerordentlichen Plenartagung zur Ukraine mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Chefdiplomat Josep Borrell zusammenkommen.

Der britische Premierminister Boris Johnson wollte in Polen und Estland mit seinen dortigen Amtskollegen sowie mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammenkommen.

In New York stand die Fortsetzung der Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen auf dem Programm. Das Treffen des größten UN-Gremiums wird voraussichtlich mehrere Tage dauern und mit einer Abstimmung über eine gegen Russland gerichtete Resolution enden, die Moskaus internationale Isolation sichtbar machen soll.

Im schweizerischen Genf läuft die Sitzung des UN-Menschenrechtsrates weiter. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte seine Teilnahme wegen der Sperrung des Luftraums von EU-Ländern abgesagt.

Im UN-Menschenrechtsrat befassen sich 47 Länder, die für jeweils drei Jahre von der UN-Vollversammlung gewählt werden, mit der Menschenrechtslage in aller Welt. Zurzeit gehören dazu Russland und die anderen vier permanenten Mitglieder des Weltsicherheitsrats sowie die Ukraine und Deutschland./bk/DP/stw