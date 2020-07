Krisengeschüttelter Autobauer Renault legt Halbjahreszahlen vor

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault will am Donnerstag (7.30 Uhr) in Boulogne-Billancourt bei Paris seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorlegen. Der Hersteller hatte bereits mitgeteilt, das es wegen der Corona-Krise einen Absatzeinbruch gab. Die Verkäufe seien von Januar bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34,9 Prozent geschrumpft.

Renault geriet in den vergangenen Monaten in finanzielle Schwierigkeiten. Der Konzern kann inzwischen einen staatlich garantierten Kredit von bis zu fünf Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Das Unternehmen hatte bereits den sozialverträglichen Abbau von weltweit rund 15 000 Stellen angekündigt, um wieder aus der Krise zu kommen./cb/DP/fba