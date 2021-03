Kritik an dramatischem Werbe-Video für britische Impfkampagne

LONDON (dpa-AFX) - Die Briten impfen und impfen - und werden auch nicht müde, den großen Erfolg ihrer Impfkampagne zu betonen. Nun veröffentlichte die Downing Street einen mit dramatischer Musik und markigen Sätzen gespickten Trailer, der einen längeren Film namens "A Beacon of Hope" (deutsch: "Ein Leuchtfeuer der Hoffnung") über die britische Impfkampagne ankündigt. "Coming Soon" heißt es im Stil von Hollywood-Trailern am Ende des Zusammenschnitts, in dem Impfstoff-Entwickler, Berater und Politiker zu Wort kommen.

Die Opposition fragte schnell nach den Produktionskosten. Keine, hieß es aus der Downing Street laut Medienberichten. Das Ganze sei im eigenen Haus entstanden. Auf Twitter musste die Regierung unter ihrem Video einige Häme einstecken. Der Clip müsse heißen "Wie Wissenschaft und Gesundheitssystem die Nation vor einer korrupten und tödlichen Antwort der Regierung auf die Pandemie retteten", so einer der am häufigsten geteilten Kommentare.

Großbritannien zählt mehr als 143 000 Todesfälle mit Covid-19 auf dem Totenschein. Mittlerweile hat allerdings bereits mehr als ein Drittel der Briten eine erste Corona-Impfdosis erhalten./swe/DP/eas