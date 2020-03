Krones kürzt die Dividende kräftig

Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) will für das Jahr 2019 eine Dividende von 0,75 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim aktuellen Börsenkurs von 46,26 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,62 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (1,70 Euro) wird die Ausschüttung damit um rund 56 Prozent gekürzt.

Krones schüttet grundsätzlich 25 bis 30 Prozent des Konzerngewinns an die Aktionäre aus. Die Hauptversammlung der Krones AG soll am 18. Mai 2020 in Neutraubling stattfinden.

Ende Februar hatte Krones bereits vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Umsatz des Konzerns legte im letzten Jahr um 2,7 Prozent auf 3,96 Mrd. Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ging im Konzern 2019 im Vergleich zum Vorjahr von 204,3 Mio. Euro auf 41,7 Mio. Euro zurück. Die EBT-Marge verringerte sich von 5,3 Prozent auf 1,1 Prozent. Unter dem Strich erwirtschaftete Krones 2019 ein Konzernergebnis von 9,2 Mio. Euro (Vorjahr: 150,6 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,30 Euro (Vorjahr: 4,78 Euro).

Aufgrund der aktuellen weltweiten Dynamik rund um das Coronavirus in den letzten Tagen sind belastbare Aussagen zum Umsatz und Ergebnis 2020 aktuell nicht seriös einschätzbar, wie Krones am Donnerstag weiter erläuterte.

Krones wurde 1951 gegründet und ist in der Getränkeabfüll- und Verpackungstechnik tätig. Die Maschinen von Krones werden bei Getränkekonzernen wie Brauereien, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie der chemischen, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt. Es werden 17.353 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de