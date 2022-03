Krones stockt Dividende kräftig auf - Viele Unwägbarkeiten durch Ukraine-Krieg

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones stellt seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine kräftige Dividendenerhöhung in Aussicht. Die Anleger sollen für 2021 eine Zahlung von 1,40 Euro je Aktie erhalten, wie der Konzern am Donnerstag in Neutraubling bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten sich die Anteilseigner wegen der Corona-Pandemie noch mit einer gesetzlichen Mindestdividende von 0,06 Euro zufriedengeben müssen. Nachdem sich Krones im vergangenen Jahr, wie bereits bekannt, dank eines Auftragsrekords kräftig vom vorangehenden Corona-Einbruch erholen konnte, sieht der Vorstand inzwischen wegen des Krieges in der Ukraine weitere Unwägbarkeiten am Horizont.

Der Krieg dürfte demnach die Entwicklung beeinflussen, hieß es in der Mitteilung weiter. Auch die Materialengpässe und Lieferkettenproblem stellten ein Risiko dar, ebenso wie die unsichere Entwicklung der Pandemie. Der Vorstand rechnet daher mit einem geringeren Umsatzwachstum als im vergangenen Jahr, angepeilt ist demnach ein Plus von fünf bis acht Prozent. Die operative Marge (Ebitda-Marge) soll 2022 acht bis neun Prozent betragen./tav/mis