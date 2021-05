Kryptowährung Ethereum überspringt Marke von 4000 Dollar

Frankfurt (Reuters) - Eine Woche nach dem Sprung über die 3000er Marke lässt Ethereum auch die 4000 hinter sich.

Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise steigt um rund 19 Prozent auf ein Rekordhoch von 4155,65 Dollar. Damit summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf etwa 460 Prozent. Bitcoin kommt im gleichen Zeitraum "nur" auf etwa 100 Prozent.

"Die Rally hat gerade erst begonnen", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Der Kapitalzufluss in die Cyber-Devise sei ungebrochen. Investoren betrachteten Ethereum als unterbewertet. Ein Sprung über die 5000er Marke sei nur eine Frage der Zeit, mittelfristig gehe es in Richtung 10.000 Dollar.

Institutionelle Anleger seien in Kryptowährungen aktiver, als es jene glauben, die den Markt nicht verfolgen, sagte Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone. Dabei ziehe Ethereum ganz besondere Aufmerksamkeit auf sich. "Das ist keine Spaß-Devise, sondern hat technische Anwendungsmöglichkeiten."

Einige Investoren schichteten daher offenbar Geld aus Dogecoin in Ethereum um, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die als Parodie auf Bitcoin gestartete Cyber-Devise hat seit dem Wochenende rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt und kostete zuletzt etwa 0,48 Dollar. Auslöser des Kursrutsches waren Aussagen von Tesla-Chef Elon Musk, der Dogecoin in einer TV-Sendung als "Abzocke" bezeichnet hatte. Seine Raumfahrtfirma SpaceX akzeptiert Dogecoin aber als Zahlungsmittel. Musk hatte den Kurs der Kryptowährung in den vergangenen Monaten mehrfach in die Höhe getrieben und auf Talfahrt geschickt.

Anders als Bitcoin wurde Ethereum nicht als reines Zahlungsmittel konzipiert. Es ist eine Art Plattform, bei der Transaktionen an bestimmte Bedingungen geknüpft werden können. Daher spiele Ethereum bei den derzeit heißen Themen "DeFi" und "NFT" eine wichtige Rolle, sagte Krypto-Experte Emden. Decentralized Finance (DeFI) ist die Bezeichnung für Finanzanwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie wie zum Beispiel Kreditgeschäfte und andere Bank-Dienstleistungen. "NFT" steht für Non-fungible tokens, welche ein Asset einzigartig machen. Hierbei reichen die Anwendungsfälle von Sammelkarten bis hin zu virtuellen Welten und Digital-Kunst.