Kühnert: Unterstützung der SPD-Fraktion für Bundeswehr-Aufrüstung

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert geht davon aus, dass seine Fraktion den Kurs von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur Aufrüstung der Bundeswehr geschlossen unterstützt. Er sei zwar selbst überzeugt, dass es zu viele Waffen auf der Welt gebe und in vielen Konflikten nicht alles auf diplomatischem Weg versucht werde, sagte Kühnert am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Aber ausgerechnet den Menschen im schwer umkämpften Charkiw zu sagen: "Bei euch fangen wir mit der Abrüstung an", das sei falsch. Es gebe Situationen, in denen "die Logik des Militärischen" als letzte Instanz genutzt werden müsse.

Zugleich mahnte Kühnert: "Es darf jetzt nicht eine Schubumkehr geben, bei der jeder Konflikt dieser Welt mit möglichst vielen Waffen gelöst wird." Die Lage in der Ukraine sei aber eindeutig. "Da haben wir eine verdammte Schuldigkeit, so empfinde ich das zumindest persönlich, die Menschen jetzt nicht massakrieren zu lassen."/tam/DP/jha