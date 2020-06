Kulicke and Soffa Industries meldet Dividende

Der Halbleiterkonzern Kulicke and Soffa Industries Inc. (ISIN: US5012421013, NYSE: KLIC) zahlt am 13. Juli 2020 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record date ist der 26. Juni 2020.

Im Juni 2018 gab Kulicke and Soffa Industries den Start einer Dividendenzahlung bekannt. Aktuell werden 0,48 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,24 US-Dollar (Stand: 01. Juni 2020) entspricht das einer Dividendenrendite von 2,16 Prozent. Kulicke and Soffa Industries ist 1951 gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Halbleiterprodukten für verschiedene Industriezweige wie die Automobilindustrie. Es werden rund 2.900 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 150,74 Mio. US-Dollar bei einem Gewinn von 11,9 Mio. US-Dollar, wie am 29. April berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,24 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 01. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de