Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter von Jefferies unterstützen das tapfere ukrainische Volk bei der Verteidigung von Leben, Freiheit und Unabhängigkeit

14,1 Millionen Dollar für sofortige humanitäre Hilfe gehen an 20 Wohltätigkeitsorganisationen

Jefferies meldete heute, dass am Doing Good Global Trading Day für die Ukraine mehr als 14 Millionen Dollar gesammelt wurden. Die Gelder werden rasch an 20 Wohltätigkeitsorganisationen verteilt, die vor Ort humanitäre Hilfe und Unterstützung leisten.

Mit Nettohandelsprovisionen in Höhe von 12,4 Millionen Dollar der Kunden von Jefferies, Spenden der Mitarbeiter von Jefferies von mehr als 700.000 Dollar und einem Beitrag des Unternehmens selbst von 1 Million Dollar wurde ein außergewöhnliches Signal der Unterstützung gesetzt.

Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, President, von Jefferies, kommentierten:

„Jedes Mitglied der erweiterten Familie von Jefferies ist heute Ukrainer im Herzen und im Geiste. Ihre Tapferkeit und ihr Mut im Angesicht einer Tyrannei der schlimmsten Art sind mehr als inspirierend. Es erfüllt uns mit Demut, dass sich unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Freunde an unserer bislang größten Spendenaktion beteiligt haben. Angesichts der Tragödie, die vor unseren Augen stattfindet, haben wir uns alle so hilflos gefühlt, und wir sind dankbar für die Möglichkeit, unseren kleinen Teil dazu beizutragen, den Familien, Kindern und Gemeinden in der Ukraine zu helfen.“

Jefferies und unsere Kunden unterstützen folgende Wohltätigkeitsorganisationen:

Jefferies (NYSE:JEF), das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service, ist in den USA ansässig und betreut Kunden seit 60 Jahren. Jefferies ist führender Anbieter von Erkenntnissen, Expertise und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Investmentbanking-, Beratungs-, Verkaufs- und Handels-, Research- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen für alle Produkte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Der Geschäftsbereich Leucadia Asset Management von Jefferies ist eine wachsende Plattform für alternatives Asset-Management.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302006211/de/

Medien:

Jonathan Freedman, MediaContact@Jefferies.com; 212-778-8913