Kunsttreff mit Jugendlichen

Ein Projekt der Stiftungen „Stiftung - Dein Zuhause hilft“, „Der bewohnte Garten“ und dem Kunstpalast

Die im Sommer 2021 erstmals gestartete Kooperation zwischen dem Kunstpalast und der „Stiftung - Dein Zuhause hilft“, einer Initiative der LEG-Immobilien-Gruppe, sowie der Stiftung „Der bewohnte Garten“ war mit der zielgerichteten Ansprache von Kindern und Jugendlichen in den Stadtquartieren ein voller Erfolg. Dank der altersgerechten Angebote und Aktionen wurden Hemmschwellen abgebaut. Für alle Teilneh-mer*innen öffneten sich durch die Beschäftigung mit Kunst neue Interessensbereiche.

„Mit diesem Projekt erreichen wir junge Menschen, die das vielfältige Angebot des Kunstpalastes vielleicht noch nicht kennen“, erklärt Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast. „Wir möchten die Auseinandersetzung mit Kunst fördern, um Kinder und Jugendliche in ihrer eigenen Kreativität zu inspirieren.“ Im Rahmen des Projekts nahmen an vier aufeinander folgenden Samstagen zehn junge Menschen der Jugendperspektivwerkstatt „Jumpers“ aus Düsseldorf-Hassels an einem vom Kunstpalast entwickelten Programm zum Thema Skulptur teil.

„Für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen waren es vier spannende und ereignisreiche Tage, in deren Verlauf wir sie für Kunst begeistern konnten - ein toller Erfolg. So haben wir ihnen in den meisten Fällen die Welt der Kunst erstmalig nähergebracht und uns gemeinsam mit diesem wichtigen Thema auseinandergesetzt. Ich denke, einige sind inzwischen zu kleinen Kunst-Fans geworden und werden sich auch künftig in ihrer Freizeit weiter damit befassen“, erläutert Dr. Daniel Spiecker, Vorstandsvorsitzender, Stiftung - Dein Zuhause hilft.

Am ersten Projektsamstag stellte eine Museumspädagogin den Teilnehmer*innen in Hassels einen reich gefüllten Rucksack mit kreativen Materialien vor, aus denen die Kinder und Jugendlichen Formen und Figuren selbst herstellen konnten. Am zweiten Samstag folgte der Besuch des Kunstpalastes. Ausgestattet mit Tablets sowie Smartphones und in Begleitung eines Guides erkundeten die Jugendlichen die im Hofgarten „platzierten“ virtuellen Kunstwerke der AR Biennale.

Ein Ausflug nach Pulheim in den Skulpturengarten der Stiftung „Der bewohnte Garten“ erwies sich am darauffolgenden Samstag als ein weiterer Höhepunkt des Projekts. Unter fachkundiger Leitung entdeckten die Kinder und Jugendlichen im Rahmen einer Schnitzeljagd in dem weitläufigen Gelände die dort aufgestellten zeitgenössischen Skulpturen. Nach einem gemeinsamen Picknick im Grünen wurden die gewonnenen Eindrücke der Kunst in der Natur zeichnerisch festgehalten.

"Unser Ziel war es, den Kindern unter freiem Himmel in entspannter und harmonischer Atmosphäre den Zugang zur Kunst spielerisch zu ermöglichen und in ihnen Begeisterung zu erwecken. Der Garten überfordert dabei nie, sondern lässt natürlicherweise immer wieder Pausen und Momente der Erholung zu. Nach vielen neuen Informationen und Aktivitäten - und natürlich gutem Essen - schienen die Kinder außerordentlich glücklich am Ende des Tages“, so Christina Wimmer, Vorstand, Stiftung - Der bewohnte Garten.

Mit einem weiteren Besuch im Ehrenhof in Düsseldorf und einem Rundgang durch die Ausstellung „Willkommen im Paradies“ im NRW-Forum fand das auf vier Samstage umfassende Projekt seinen gelungenen Abschluss.

Links zu weiteren Informationen der Projektpartner:

https://www.kunstpalast.de https://dein-zuhause-hilft.de https://www.derbewohntegarten.de

Ihr Ansprechpartner:

Nils Roschin; Pressesprecher LEG SE, Telefon: 02 11 / 45 68-506

Über die LEG

Die LEG ist mit rund 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2020 Erlöse von rund 861 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesell-schaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen.

Als Verantwortliche möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen: die Dienstleistungen der LEG erfordern, personenbezogene Daten von Ihnen zu verarbeiten. Details zu der in der LEG-Gruppe erfolgenden Datenverarbeitung, Ihren Rechten - einschließlich der Möglichkeit zum Widerspruch / Widerruf - und den Datenschutz-Ansprechpartnern erhalten Sie unter www.leg-wohnen.de/unternehmen/datenschutz. Die Informationen zur Datenverarbeitung können auch telefonisch unter 0211 740 7400 per Post angefordert werden.