Kupferkonzern Aurubis bestätigt Jahresziel

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern und Metallrecycler Aurubis sieht sich auf Kurs zu seinem Jahresgewinnziel. Eine gute Rohstoffversorgung sowie im Jahresvergleich mehr Produktionsmöglichkeiten kompensierten unter Einbeziehung des jüngst übernommenen Metallrecyclers Metallo eine niedrigere Kupfernachfrage, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal in Hamburg mit. Daher werde für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2019/20 ein weiterhin operatives Vorsteuerergebnis zwischen 185 und 250 Millionen Euro erwartet.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni erzielte das Unternehmen ein operatives Vorsteuerergebnis von 42 Millionen Euro und damit etwas mehr als Analysten laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten im Mittel erwartet hatten. Vor einem Jahr war es nur knapp halb so viel gewesen, was allerdings an hohen Sonderbelastungen gelegen hatte. Der Umsatz fiel im dritten Geschäftsquartal um 5 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro./mis/stk