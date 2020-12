Kursrally verpasst? Kein Problem! Hier sind 2 Gründe, weshalb es sich auch jetzt noch lohnt, Aktien zu kaufen

2020 ging es an den Aktienmärkten so turbulent zu wie lange nicht mehr. Erst sprinteten die Aktienmärkte weltweit ins neue Jahr und konnten auf dem Weg sogar neue Allzeithöchststände markieren. Dann kam der plötzliche Schwächeanfall, der in den USA sogar den seit 2009 laufenden Rekordbullenmarkt beendet hat. Aber schon wenige Wochen später ging es wieder steil bergauf.

Inzwischen hat sich der DAX wieder seinem Allzeithoch angenähert. Da kann schnell das Gefühl aufkommen, die größten Kursgewinne verpasst zu haben. Nur weil man die neueste Kursrally verpasst hat, bedeutet das nicht, dass die besten Zeiten schon vorbei sind. Ganz im Gegenteil: An der Börse liegen die besten Zeiten immer noch vor einem!

Wachsende profitable Unternehmen sind die beste Wahl

Kauft man heute die Aktien eines gesunden Unternehmens (oder noch besser mehrerer solcher Unternehmen), das profitabel arbeitet, wächst und über ein stabiles Geschäftsmodell verfügt, muss man sich langfristig keine Sorgen machen. Zwar konnte man die Aktien auch dieser Unternehmen im März und April sehr viel günstiger einsammeln, als es aktuell möglich ist. Wenn sich an der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens nichts geändert hat, besteht aber kein Grund, auf den nächsten Kursverfall zu warten. Es ist schlicht und ergreifend unmöglich, den besten Einstiegszeitpunkt zu finden. Im Nachhinein wird sich immer ein Zeitpunkt finden, an dem es doch noch günstiger gewesen wäre.

Wann der nächste Kurssturz kommen wird, ist unmöglich vorherzusagen. Selbst wenn es letztendlich so weit ist und die Kurse wieder abstürzen, gibt es keine Garantie, dass die gewünschte Aktie günstiger sein wird, als sie es derzeit ist. Deshalb ist es eine gute Idee, sich auf ein Paar Unternehmen zu fokussieren und die Aktien regelmäßig zu kaufen. Ein Sparplan, über den monatlich investiert wird, kann über einen langen Zeitraum finanzielle Wunder bewirken! Man sollte nur nicht erwarten, über Nacht reich zu werden.

Langfristig werden die meisten Aktien steigen

Möchte man sich dagegen nicht mit der Bewertung einzelner Unternehmen herumschlagen und ist das auch kein Problem. In diesem Fall kommt ein ETF (Exchange-Traded Fund) infrage. Auch in diesem Fall ist jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt für den Kauf.

Investiert man in einen ETF, der beispielsweise den DAX abbildet, sind die Kursgewinne über einen Zeitraum von mehreren Jahren nahezu garantiert. Denn betrachtet man die langfristige Performance des DAX, fällt schnell auf, dass es über die Jahre zwar viele Rückschläge gab. Der Rekord für den höchsten Verlust an einem einzigen Tag liegt beispielsweise bei 12,81 % und ist 1989 aufgetreten. Auch im März 2020 ist der DAX an einem Tag um mehr als 12 % gefallen.

Trotz aller Rückschläge hat der Index über die vergangenen 30 Jahre im Durchschnitt um fast 8 % pro Jahr an Wert zugelegt und alle Rückschläge mehr als ausgeglichen. Hätte man also einfach nur über viele Jahre regelmäßig Geld in einen solchen indexabbildenden ETF investiert, hätte man über die Jahre enorm profitiert und quasi im Schlaf ein Vermögen verdient. Hierzu ein kleines Beispiel:

Hätte man vor 30 Jahren 10.000 Euro in einen solchen Fonds investiert, wären daraus inzwischen ganze 90.000 Euro geworden. Je länger der Zeitraum, desto beeindruckender werden die Zahlen dank des Zinseszinseffektes. Aber selbst wenn man erst vor zehn Jahren eingestiegen wäre, hätte man sein Geld inzwischen verdoppelt!

So beeindruckend das Wachstum ist, die besten Zeiten liegen immer noch vor uns! Investiert man jetzt 10.000 Euro in einen DAX-Indexfonds, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass daraus in 10 Jahren 20.000 Euro und in 30 Jahren 90.000 Euro geworden sind.

